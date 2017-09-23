شهامة نجار بأوسيم.. تدخل لفض مشاجرة فمزق 5 أشخاص جسده
12:18 ص السبت 23 سبتمبر 2017
كتب- محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 5 متهمين تسببوا في مقتل نجار تدخل لفض مشاجرة بينهم بمركز أوسيم.
تلقى قسم شرطة أوسيم إخطارا من شرطة النجدة بنشوف مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة بشتيل.
تبين أن مشاجرة وقعت بس 5 أشخاص، تدخل نجار للفصل بين طرفيها، ليتلقى عدة طعنات بالجسم، أودت بحياته في الحال.
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