شهامة نجار بأوسيم.. تدخل لفض مشاجرة فمزق 5 أشخاص جسده

كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 5 متهمين تسببوا في مقتل نجار تدخل لفض مشاجرة بينهم بمركز أوسيم.

تلقى قسم شرطة أوسيم إخطارا من شرطة النجدة بنشوف مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة بشتيل.

تبين أن مشاجرة وقعت بس 5 أشخاص، تدخل نجار للفصل بين طرفيها، ليتلقى عدة طعنات بالجسم، أودت بحياته في الحال.