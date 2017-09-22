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3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

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3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق 3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

مصراوي Masrawy

3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

09:48 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

3 قضايا تورط فيها مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق

كتب- عمرو علي:

لفظ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين أنفاسه الأخيرة، قبل قليل، داخل مستشفى قصر العيني بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عامًا.

ونقل عاكف في وقت سابق من السجن، إلى مستشفى قصر العيني للعلاج؛ حيث أنه كان يعاني من سرطان القنوات المرارية، وضعف مزمن بعضلة القلب، وارتشاح بلوري، وكسر بعظمة الكف الأيسر، وضعف بالقلب وارتشاح بلوري.

ويستعرض "مصراوي"، عبر التقرير التالي أبرز القضايا التي كان محبوسا على ذمتها على النحو التالي:

بعد ثورة 30 يونيو 2013، تم القبض على "عاكف" لاتهامه بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب، وتورطه في قضيتين بجانب إدراجه ضمن قوائم الإرهاب.

أحداث مكتب الإرشاد
حُوكم مهدي عاكف في قضية أحداث مكتب الإرشاد، بجانب 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر رشاد بيومي، بالسجن المؤبد، (أول درجة)، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2016، وتُعاد محاكمته من جديد.

إهانة السلطة القضائية
كان المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، أحال عاكف إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم، وذلك بعد ان تعددت بلاغات القضاة ضده في أعقاب إدلائه بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية ستتم بمقتضاه الإطاحة بـ 3500 قاض من مناصبهم وإقصاؤهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.

وحصل مهدي عاكف على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى، في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية.

أحداث عنف المقطم
أدين و4 آخرين في أحداث عنف المقطم، ورفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، التظلم المقدم من مهدى عاكف، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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مصراوي Masrawy

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