أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

Google+ Print
انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

09:46 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكن صيادون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من انتشال مركب الصيد "عطاء من الله" عقب فرضها بالمجري الملاحي لقناة السويس أمام ميناء الصيد، وأنقذوا ستة صيادين كانوا على متنها، وذلك نتيجة عطل بمحبس المياه أدى لامتلاء المركب الحديدي بالمياه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبه، ناشد محمد السحراوى، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن يكون للهيئة دور في مساعدة الصيادين بالحالات الطارئة التي تتطلب التدخل السريع، كون أقل رافعة أو بارجة بالهيئة يمكن أن تنتشل المركب خلال دقائق، بدلاً من الجهود الذاتية المحدودة للصيادين في هذه المواقف الصعبة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "موانئ بورسعيد" تستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • برسوم 4.5 مليون دولار.. عبور أكبر خزان بترول في العالم قناة السويس

    أخبار

  • بالصور.. تفاصيل توقيع عقد الشراكة بين قناة السويس وموانئ دبي العالمية

    أخبار

  • بالصور.. مستثمرون ألمان في زيارة لمشروعات شرق بورسعيد

    أخبار

إعلان

701b510502.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر