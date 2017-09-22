انتشال مركب صيد غرق بالمجرى الملاحي للقناة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكن صيادون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من انتشال مركب الصيد "عطاء من الله" عقب فرضها بالمجري الملاحي لقناة السويس أمام ميناء الصيد، وأنقذوا ستة صيادين كانوا على متنها، وذلك نتيجة عطل بمحبس المياه أدى لامتلاء المركب الحديدي بالمياه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جانبه، ناشد محمد السحراوى، نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن يكون للهيئة دور في مساعدة الصيادين بالحالات الطارئة التي تتطلب التدخل السريع، كون أقل رافعة أو بارجة بالهيئة يمكن أن تنتشل المركب خلال دقائق، بدلاً من الجهود الذاتية المحدودة للصيادين في هذه المواقف الصعبة.