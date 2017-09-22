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تعزيزات أمنية بمستشفى قصر العيني لتأمين خروج جثمان مهدي عاكف

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مصراوي Masrawy

تعزيزات أمنية بمستشفى قصر العيني لتأمين خروج جثمان مهدي عاكف

09:14 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

تعزيزات أمنية بمستشفى قصر العيني لتأمين خروج جثمان مهدي عاكف

كتب - فتحي سليمان:

دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط مستشفى قصر العيني؛ لتأمين إجراءات استلام جثمان الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعه الإخوان، الذي توفيَّ مساء الجمعة.

وأكد مصدران أمنيان بوزارة الداخلية ومصلحة السجون، وفاة "عاكف" عن عمر ناهز 90 سنة، داخل عنبر المرضى المحبوسين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وأوضح المصدران في تصريحات لمصراوي، أن "عاكف" كان يمر بوعكة صحية أدت لاحتجازه داخل عنبر المرضى منذ نحو 6 أشهر.

وأشار تقرير صادر عن مستشفى قصر العيني -في وقت سابق- إلى دخول "عاكف" المستشفى في 19 يناير 2017، وشخصت حالته بسرطان في القنوات المرارية، وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وكان هناك مطالبات من دفاع عاكف بالإفراج عنه لأسباب صحية.

من جانبها، أعلنت علياء محمد عاكف، وفاة والدها داخل المستشفى، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

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مصراوي Masrawy

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