بكري: الناس تصرخ من الأسعار.. ارحموهم لأنهم مش هيتحملوا كتير (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الموطنين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة، لافتًا إلى أن «الكثير من المواطنين طحنتهم الأزمة، ووقفوا عاجزين أمام أبنائهم وهم يمضون إلى المدارس.. الشنطة بـ700، والجزمة بـ1100، والتيشرت بـ250 جنيه، ناهيك عن الكتب الدراسية والمستلزمات وغير ذلك».

أضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «ماذا يفعل هذا الشعب العظيم؟ الطبقة المتوسطة سُحقت تمامًا وأُلحقت بالطبقات الفقيرة، نُدرك أن الإصلاح الاقتصادي له ثمنه، ولكننا نطلب الرحمة بالفقراء، للطبقة المتوسطة، ابحثوا عن حل، لا تتركوننا هكذا، لا تتركوننا ضحايا للإصلاح ندفع وحدنا الثمن كاملًا».

تابع: «الصعوبات كثيرة ولكننا نتحمل من أجل الوطن، ولكننا في المقابل نقول الرحمة من أجل الناس، من أجل من أعياهم التعب والألم، الأزمة تطحن بلا هوادة وبلا رحمة، الناس لن تتحمل فترة طويلة، صرخات الناس وأنينها تصل إلى عنان السماء، يخافون على الوطن ويتصدون للمؤامرة، ولكن في المقابل يطلبون قدرًا من التوزان، وفرصة فقط لاستمرار الحياة».

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واصل: «الحياة صعبة جدًا، ضغط ضغط ضغط، أسعار أسعار أسعار، والذي يقول غير ذلك لا يشعر بألم الناس، احكموا على أنفسكم بالموت إذًا، شعبنا يُعاني ويئّن وأصابه التعب بعدما اكتوته الأسعار التي انفلتت بلا رحمة، صدقوني الأمر أصبح لا يخص الفقراء فقط، الطبقة المتوسطة أصبحت عاجزة عن تكلفة الحياة العادية البسيطة، أرجوكم نظرة لهؤلاء، الناس تعبانة، حتى في 67 مع الأزمة والواقع الصعب مكناش كده».