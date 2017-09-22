مخزن الشرطة يرعب أهالي شبرا.. ورئيس الحي: الأمر مش في إيدينا (صور)

التحرير

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حالة من الرعب يعيشها أهالي المنطقة المحيطة بمخزن الشرطة في حي شرق شبرا الخيمة، بسبب وجود كثير من السيارات والمركبات المتهالكة، المحجوزة على ذمة قضايا، ما يهدد بوقوع كارثة حال نشوب حريق.

محمد عاشور، أحد الأهالي، قال إن المكان شهد أكثر من حريق، كان أخرهم في أبريل الماضي، ولولا التدخل السريع من رجال الحماية المدنية والحي لحدثت كارثة، مضيفا: "ربنا ستر، لكن المكان مليان بالمخلفات والحريق ممكن يحصل في أي لحظة".

"أكيد هيكون في تحرك لما تحصل حاجة كبيرة".. بهذه العبارة لخص أيمن مصطفى، أحد السكان، رؤيته لتعامل المسؤولين مع الأزمة، متابعا: "بيتم التحرك لما تحصل مصيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية، والمكان ملئ بالحشرات والحيوانات الزاحفة والقوارض، التى تهدد الصغار والكبار، ومسؤولي المرور والحي ساكتين" .

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وأوضح حسن محمد، أحد الأهالي: "في أراضى كتيرة جدا فاضية في حي شرق، ممكن يتنقل المخزن ليها، بعيدا عن المنازل"، مناشدا المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذ المواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق، إن مفوض الدولة يرفض التصرف في المضبوطات بالبيع وتفريغ المكان، ومدير المرور حاول قبل ذلك وقوبل طلبه بالرفض دون إبداء أسباب، وفي النهاية بقى الحال كما هو عليه.

وأضافت السيد، لـ"التحرير": "الموضوع مش في أيدينا، وفي حاجات كتير في مصر الروتين معطلها".