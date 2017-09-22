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جابر نصار: الجامعات المصرية تُحكم بقوانين ولوائح منذ 1972

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جابر نصار: الجامعات المصرية تُحكم بقوانين ولوائح منذ 1972 جابر نصار: الجامعات المصرية تُحكم بقوانين ولوائح منذ 1972

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، مساء الجمعة، إن قيادة الجامعة في مرحلة توليه المسئولية خلال اعتصامي رابعة والنهضة يؤكد قدرات الوطن على الانطلاق، مؤكدًا أنه كان لديه شعور بالرضا والسعادة عند مغادرة مكتبه في آخر يوم عمل له بالجامعة.

أضاف نصار، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في »، عبر فضائية «MBC مصر»، أنه تلقى عروض من جهات مختلفة خلال رئاسته للجامعة، ولكنه رفض التزامًا بالوعد الأكاديمي بالاستمرار 4 سنوات، موضحًا أنه كان هناك ترحيب من قِبل الرئيس عبد الفتاح ، باستمراره رئيسًا للجامعة، ولكنه احترم رغبته في عدم الاستمرار.

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أكد أن الجامعات المصرية تُحكم بقوانين ولوائح منذ عام 1972، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه طموح في تولي وزارة التعليم العالي وطالب بإلغاءها مرارًا، موضحًا أنه اختلف مع كل وزراء التعليم العالي السابقين، عدا الوزير الحالي خالد عبد الغفار، معللًا: «لأنه بيفهم».

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