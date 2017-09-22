أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية

Google+ Print
تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

تايوان توقف كل أشكال التجارة مع

07:24 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

تايوان توقف كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

تايبيه - (د ب أ)
أعلنت حكومة تايوان أنها ستقطع كل أشكال التجارة مع كوريا الشمالية بدءا من الأسبوع المقبل، في إطار جهود دولية للضغط على القيادة في بيونجيانج.

وقال هسو كو-يونج المتحدث باسم حكومة تايوان إن التجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية هددت الأمن العالمي.

وأضاف بيان من هسو: "تدين حكومتنا بشدة مثل تلك الخطوات التي تضر بالأمن والاستقرار الإقليمي".

وقال هسو: "بصفتنا عضو بالمجتمع الدولي، تذعن تايوان للإجراءات الدولية لفرض عقوبات على كوريا الشمالية".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد في الجمعية العامة أوائل الأسبوع الجاري كافة الدول إلى وقف التجارة مع "عصابة المجرمين" الممسكة بزمام الأمور في بيونجيانج.

وعمليا سيكون لخطوة تايوان القليل من الأثر بسبب مقدار التجارة المحدود بين الجانبين.

فلقد استوردت تايوان بضائع بقيمة 25.1 مليون دولار أمريكي من كوريا الشمالية –أغلبها نبات الجينسينج ومنسوجات- في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ولم تصدر بضائع سوى بقيمة 36 ألف و575 دولار أمريكي لكوريا الشمالية خلال نفس الفترة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت تايوان وهي ليست عضو بالأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على بيونجيانج إذعانا لقرارات مجلس الأمن الدولي الحديثة ردا على تجارب بيونجيانج النووية والصاروخية.

ومنعت تايوان منذ الثلاثاء الماضي، صادرات المنتجات النفطية مثل الغاز الطبيعي المسيل والبترول المكرر والنفط الخام، إلى كوريا الشمالية. كما منعت تايوان واردات المنسوجات من كوريا الشمالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يتبادلان السباب والتهديدات

    أخبار

  • الألمانية تدين تهديدات كوريا الشمالية بتفجير قنبلة هيدروجينية

    أخبار

  • تحت الضغط الدولي المتزايد.. زعيم كوريا الشمالية يهدد ترامب

    أخبار

  • زعيم كوريا الشمالية يصف خطاب ترامب في الأمم المتحدة بأنه "هراء وقح"

    أخبار

إعلان

ee891b2d6b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة