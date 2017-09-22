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​ بالصور – توقف العبّارات النهرية بمدينة أبو تيج بأسيوط

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​ بالصور – توقف العبّارات النهرية بمدينة أبو تيج بأسيوط ​ بالصور – توقف العبّارات النهرية بمدينة أبو تيج بأسيوط

مصراوي Masrawy

​ بالصور – توقف العبّارات النهرية بمدينة أبو تيج بأسيوط

06:56 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

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بالصور .. حمله أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية وإزالة الباعة الجائلين بالقليوبية

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بالصور .. حمله أمنية مكبرة لضبط المخالفات المرورية وإزالة الباعة الجائلين

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، توقفًا في حركة العبارات النهرية الواصلة بين مركزي أبو تيج بغرب النيل ومركز ساحل سليم بشرق النيل، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين وأدت لحدوث اشتباكات بين بعضهم لأسبقية الركوب واللحاق بآخر عبّارة متواجدة قبيل غروب الشمس.

وناشد الأهالي، المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم نحو تشغيل تلك العبارات، نظرًا لتعطل مصالحهم، لعدم وجود وسيلة نقل بديلة بين البر الغربي والشرقي، ومن المتوقع أن تحتدم الأزمة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أحال، في وقت سابق، مسئولي الصيانة بمشروع العبارات النهرية إلى التحقيق، لتقصيرهم في أداء عملهم المنوطين به، على خلفية حدوث عطل مفاجئ في عبارة مركز البداري، ما أدى إلى عدم السيطرة عليها وحدوث جنوح لها، حيث جرفها التيار المائي بعيدًا عن المرسى، وجرى إنقاذ جميع ركابها.

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