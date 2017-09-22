الأوقاف عن الاحتفال بمسجد أبو مندور: لا توجد إشكالية على الإطلاق

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن مظاهر الاحتفال التي أقيمت أمام مسجد أبو مندور برشيد في محافظة البحيرة، لم تكن داخل المسجد أو الساحة الخاصة به، لكن أقيمت في المنطقه الموجودة أمام المسجد، ولا يعد اعتداءً على قدسية المسجد أو الضريح كما قال بعض الأهالي.

وأضاف طايع، في بيان اليوم الجمعة، أن قدسية المسجد محفوظة، ولم ولن تمس، ولايجرؤ شخص مسلم عاقل أن يعتدي على قدسية بيوت الله بحكم الطابع التديني للمصريين، متابعًا: "طالما أن الاحتفالات خارج إطار المسجد أو في الشارع الجانبي للمسجد فلا توجد إشكالية على الإطلاق".

وكانت حالة من الغضب والاستياء أصابت أهالي محافظة البحيرة، بعد نشر مجموعة من الصور تظهر فيها فتيات فرقة الفنون الشعبية وهن يرقصن أمام مسجد أبومندور الأثري بمدينة رشيد احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

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يذكر أن محافظة البحيرة نظمت الثلاثاء، احتفالا بعيدها القومي في التاسع عشر من سبتمبر من كل عام بذكرى انتصار أهالي مدينة رشيد الباسلة على حملة فريزر الانجليزية عام 1807 بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، يرافقه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اللذان أوقدا الشعلة بميدان الحرية برشيد إيذانا ببدء الاحتفالات.

وتم تنظيم فقرات الحفل بساحة منطقة أبو مندور الأثرية برشيد، وسبق الحفل إيقاد الشعلة بميدان الحرية وكذا افتتاح أعمال التطوير بمنطقة تل أبو مندور الأثري وتضمنت فقرات الحفل الأغاني الوطنية والعروض الفنية والشعبية