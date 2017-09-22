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وزير البترول يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع حقول غازات غرب الدلتا

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وزير البترول يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع حقول غازات غرب الدلتا وزير البترول يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع حقول غازات غرب الدلتا

التحرير

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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى السابع للجنة العليا، لمتابعة تقدم الأعمال فى المرحلة الثانية من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا، بشمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق، والبالغ استثماراته الكلية 11 مليار دولار.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيسا هيئة البترول وإيجاس، ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج، ونائب رئيس هيئة البترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ورئيسا شركتى إنبى وبتروجت، ومن جانب شركة بى بى البريطانية، المهندس هشام مكاوى، الرئيس الإقليمى للشركة، والمهندس معتز عاطف مدير عام المشروعات.

وأكد وزير البترول أن معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول فيوم وجيزة وريفين تتماشى مع خطة التعجيل بالإنتاج مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وطالب الوزير بضرورة استمرار التنسيق بين الشركات المنفذة للمشروع والعمل على تذليل أى صعوبات قد تواجهه لضمان وضع الحقول الثلاث على الإنتاج وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

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وأضاف الملا أن المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا)، التى تم وضعهما على الإنتاج نهاية مارس الماضى، بمعدلات 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ساهمت إيجابيًا فى الاستمرار بنجاح فى توفير جانب كبير من احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنمية حقلى فيوم وجيزة وكذلك موقف تنفيذ خطى الأنابيب لنقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة، حيث أنه من المخطط وضع الحقلين على الإنتاج فى نهاية عام 2018 بمعدل يتراوح ما بين 500 - 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بعد إضافة 3 آبار جديدة، وذلك باستخدام تسهيلات المعالجة البرية بشركة رشيد، كما تم استعراض موقف تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة البرية الجارى تنفيذها حاليًا لمعالجة غازات حقل ريفين والمخطط بدء إنتاجه نهاية عام 2019 ليصل إجمالي إنتاج المشروع إلى حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

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التحرير

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