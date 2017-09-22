أخبار عاجلة

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية - صور

Google+ Print
أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية - صور أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية - صور

05:22 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_6_263.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_6_263.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_8_138.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_8_154.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_9_872.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_9_888.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_11_576.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_11_591.jpg

  • عرض 9 صورة

    2017_9_22_17_22_13_341.jpg

إعادة الألبوم

بـ

الألبوم التالى

بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:
شنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة 9 محلات بحرم السكة الحديد بمنطقة مرغم، لبنائها دون ترخيص أسفل كابلات كهرباء "الضغط العالي".

تأتي تلك الحملة بعد يوم واحد من تلقي حي العامرية أولى شكاوى من مواطنين تفيد بوجود بناء مخالف لمحلات أسفل الضغط العالي بمنطقة مرغم، ما يمثل خطورة داهمة.

من جانبه، قال اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول: "إن الحملة أسفرت عن إزالة 9 محلات بنيت على حرم السكة الحديد بمنطقة مرغم.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية له، أن المحلات تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين لبنائها على خطوط البترول أسفل كابلات الضغط العالي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور- الإسكندرية تودع "إمبرون".. ورئيس الحي: بحكم قضائي

    أخبار

  • غرق طفلة وإصابة شقيقتها أثناء استحمامهما ببركة مياه جوفية في البحيرة

    أخبار

  • بالأرقام - كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال مليون و150 ألف طالب

    أخبار

إعلان

ca8251fbdc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300