أعلاها "الضغط العالي" وأسفلها خط البترول.. إزالة 9 محلات في الإسكندرية - صور
05:22 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بـ"الستيكرات" و"الواتس آب".. "مرور الدقهلية" تواجه جشع التاكسي (صور)
الإسكندرية – محمد عامر:
شنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة 9 محلات بحرم السكة الحديد بمنطقة مرغم، لبنائها دون ترخيص أسفل كابلات كهرباء "الضغط العالي".
تأتي تلك الحملة بعد يوم واحد من تلقي حي العامرية أولى شكاوى من مواطنين تفيد بوجود بناء مخالف لمحلات أسفل الضغط العالي بمنطقة مرغم، ما يمثل خطورة داهمة.
من جانبه، قال اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول: "إن الحملة أسفرت عن إزالة 9 محلات بنيت على حرم السكة الحديد بمنطقة مرغم.
وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية له، أن المحلات تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين لبنائها على خطوط البترول أسفل كابلات الضغط العالي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية
-
بالصور- الإسكندرية تودع "إمبرون".. ورئيس الحي: بحكم قضائي
-
غرق طفلة وإصابة شقيقتها أثناء استحمامهما ببركة مياه جوفية في البحيرة
-
بالأرقام - كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال مليون و150 ألف طالب
إعلان
إعلان