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بالصور.. أقدم فطاطري في كفر الشيخ: الأسعار "ضيعت فرحة الموسم"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أقدم فطاطري في كفر الشيخ: الأسعار "ضيعت فرحة الموسم"

02:41 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

"بقالي 45 عامًا بأصنع فطير في رأس السنة الهجرية، كانت أحلى أيام شوفتها، لما كان الدقيق رخيص، مش زي دلوقتي".. هكذا قال السعيد منصور، أقدم فران أفرنجي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ.

قال منصور لـ"مصراوي"، إن رأس السنة الهجرية، من أهم المواسم التي يكون يزيد فيها الإقبال من الأهالي، على شراء الفطير، "كلًا حسب رغبته وطلبه".

وأضاف أنه طوال فترة عمله في تصنيع وإنتاج الفطير، كان الإقبال عليه بالطلب من بعض الأهالي، نظرًا لتجمع الأسر، لخبز الفطير في المنازل، وفي ظل تغير أسلوب الحياة، بدأ البعض يتجه لشراء الفطير الجاهز، من المخابز التي تعمل في العيش "الفينو"، وبدأ إنتاج مخبوزات الفطير، حتى وقتنا الحالي.

وأشار أنه خلال هذه السنوات، وإلى عامين ماضيين، كانت مستلزمات إنتاج مخبوزات الفطير البلدي، سعرها أقل من الوقت الحالي، وكان سعر جوال الدقيق في آخر عامين ماضيين، 80 جنيهًا، ارتفع الآن إلى 290 جنيهًا، وكرتونة الزبد من 80 جنيهًا إلى 200 جنيه، وجركن الزيت من 127 جنيهًا، وصل إلى 300 جنيه.

منصور الذي يعد أقدم صانع فطير في كفر الشيخ، قارن بين الفطير في الماضي، الذي كان يصل إلى جنيه واحد، والفطيرة الكبيرة كان ثمنها جنيهين فقط، أما في الوقت الحالي ومع ارتفاع أسعار الخامات، وصل سعر الفطيرة الواحدة الوسط إلى 3 جنيهات، والكبيرة منها 5 جنيهات.

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مصراوي Masrawy

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