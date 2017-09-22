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زعيم كوريا الشمالية يصف خطاب ترامب في الأمم المتحدة بأنه "هراء وقح"

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مصراوي Masrawy

زعيم يصف خطاب في الأمم المتحدة بأنه "هراء وقح"

03:25 ص الجمعة 22 سبتمبر 2017

سول- (د ب أ):

وصف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الجمعة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة، في بيان بأنه "هراء وقح لم يسبق له مثيل".

وقال كيم عن خطاب ترامب الذي أدلى به الثلاثاء: "أود أن أنصح ترامب بأن يتعقل في اختيار كلماته وأن يعرف عن من يتحدث عندما يدلي بخطاب أمام العالم".

وأضاف: "إن السلوك المتخلف عقليا للرئيس الأمريكي بأن يعبر على الساحة الدولية عن إرادة غير أخلاقية بتدمير دولة ذات سيادة بشكل كامل، خارج حدود التهديدات وتغيير النظام أو قلب النظام الاجتماعي، يجعل حتى من لديه قدرة على التفكير الطبيعي أن يفكر في مدى التعقل والاتزان (لترامب)".

وقال كيم إنه بعد إعلان ترامب "الوحشي" عن الحرب، فان بلاده ستنظر في مواجهة ذلك "بأعلى مستوى من الإجراءات المضادة المتشددة المماثلة".

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