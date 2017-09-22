بالصور – الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد "السيوطي"

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت مدينة أسيوط، اليوم الخميس، احتفال الطرق الصوفية بالليلة الختامية بساحة مسجد جلال الدين السيوطي، تزامنًا مع مولده.

وبدأت الاحتفالات في السابع من شهر سبتمبر الجاري، وحتي مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر.

وشارك في الاحتفالات أتباع الطرق الصوفية، الذين قاموا بترديد الأناشيد والتواشيح الدينية والابتهالات.

ومن جانبه تفقد اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، الخدمات الأمنية بمحيط الاحتفال حفاظًا على أمن وسلامة المشاركين في الاحتفال من كافة ربوع المحافظة.

يذكر أن السيوطي أتم حفظه للقرآن الكريم وهو دون الثامنة، ثم حفظ بعض الكتب في سن مبكرة مثل العمدة، منهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك، فاتسعت مداركه وزادت معارفه.

وله العديد من المؤلفات منها: "الاتقان فى علم القرآن، فضائل مكة والمدينة، مختصر الأحياء، وشرح الصدور بشرح حال الموتى".

وقام السيوطي برحلات علمية عديدة شملت بلاد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب الإسلامي، ثم تفرغ للعبادة والتأليف عندما بلغ سن الأربعين، وتوفى الإمام السيوطي فى منزله بروضة المنيل في 19 جمادي الأولى 911 هجرية، الموافق 20 أكتوبر 1505 ميلادية، ويتردد بين مريديه أنه دفن بجوار والده في مدينة أسيوط حتى صار له مسجدًا وضريحًا كبيرًا يقام فيه المولد واحتفالاته في سبتمبر من كل عام.