10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، حيث قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده لا تريد للنظام الكوري الشمالي أن ينهار، وأعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، باقية على موقفها في مقاطعة دولة قطر، كما أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بجهود مصر لحل القضية الفلسطينية.

1- رئيس كوريا الجنوبية: لا نريد انهيار بيونجيانج

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي (أ ف ب)

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده لا تريد للنظام الكوري الشمالي أن ينهار، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض المزيد من العقوبات على بيونجيانج.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- وزير خارجية البحرين: الدول الأربع باقية على موقفها في مقاطعة دولة قطر

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، باقية على موقفها في مقاطعة دولة قطر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3-ميركل: لا تفكير في رفع الضرائب خلال الولاية القادمة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (ا ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا، أنها لن ترفع الضرائب في حال بقائها مستشارة لألمانيا لفترة ولاية قادمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4-وزير الخارجية الروسي : نحيي جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب)

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بجهود مصر لحل القضية الفلسطينية، قائلا "نعلق أهمية كبرى على الوحدة الفلسطينية ونحيي جهود مصر في هذا الإطار".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- خامنئي عن كلمة ترامب في الأمم المتحدة: خطاب "رجل عصابات"

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي (أ ف ب)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد اللهجة ضد طهران من منبر الأمم المتحدة هو خطاب "رعاة بقر ورجال عصابات"

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6-الرئيس اليمني: إيران تعرقل مسارات الحل السياسي في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (أ ف ب)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن ميليشيات الحوثيين ينفذون الأجندة الإيرانية التوسعية، متهمًا إيران بدعم جماعات لنشر الفوضى، وعرقلة مسارات الحل السياسي في اليمن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- مقتدى الصدر: التحرك نحو انفصال إقليم كردستان عن العراق يعد انتحارًا

زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر (ا ف ب)

وجه زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر رسالة إلى الزعماء الأكراد في اقليم كردستان العراق، معتبرا أن تحركهم نحو انفصال الإقليم عن العراق يعد انتحاراً.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- أنور قرقاش: تطوير إيران قدراتها الصاروخية أمر مقلق جدًا

نور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي (أ ف ب)

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي إن سعي إيران لتطوير قدراتها الصاروخية "مقلق جدا"، مشيرا إلى أن طهران ليست جادة في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- مون جاي: استفزازات كوريا الشمالية المتواصلة مؤسفة للغاية

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي (أ ف ب)

وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى-إن خلال حديثه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية بأنها "مؤسفة للغاية" وأشاد بكلمات ترامب القوية

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10-الأمين العام للأمم المتحدة: لبنان يستحق دعمًا أكبر مع المجتمع الدولي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أ ف ب)

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامن الأمم المتحدة مع لبنان، وقال "إن لبنان يستحق دعما أكبر مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى دور القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا