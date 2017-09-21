وزير خارجية المكسيك: الطبيعة "جرحت" بلادنا في الزلزال

نيويورك - (د ب أ)

قال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن المكسيك "جرحتها الطبيعة نفسها" بعد زلزالين وإعصار في غضون بضعة أسابيع.

وأضاف فيديجاراي "لقد عانينا من كوارث وطنية ضخمة، ولدينا حالات من المعاناة والدمار والموت".

وأبدى المكسيكيون تضامنا مع المتضررين من الزلزال، حيث بادر السكان بفتح أبواب منازلهم لتحويلهم إلى ملاجئ.

وقال فيديجاراي "لقد أصبحت أشعر بالفخر أكثر من أي وقت مضى، لكوني مكسيكيا"، مضيفا إن المكسيكيين تأثروا جدا بالتضامن الذي يبديه المجتمع الدولي.