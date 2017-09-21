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في إشارة إلى ترامب .. وزير خارجية ألمانيا يهاجم سياسة "الأنانية الوطنية"

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مصراوي Masrawy

في إشارة إلى .. وزير خارجية ألمانيا يهاجم سياسة "الأنانية الوطنية"

10:42 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

نيويورك - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس من اتباع سياسة "الأنانية الوطنية" ودعا لمقاومة الرؤية الكونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جابريل، في إشارة إلى سياسة ترامب التي تتبنى شعار "أمريكا أولا" عنوانا لفترة حكمه: "إن شعار (بلدنا أولا) سيؤدي إلى مواجهات قومية كبيرة، وإلى القليل من الرفاهية للشعوب، ولن يكون هناك في النهاية إلا خاسرون".

ولم يذكر جابريل، الذي يعمل أيضا نائبا للمستشارة الألمانية، اسم الرئيس الأمريكي مرة واحدة، إلا أن قسما رئيسيا من كلمته كان نأيا بالذات عن السياسة الأمريكية الخارجية.

وأوضح جابريل قائلا إنه حين ينظر المرء حوله في هذا العالم فإنه يلاحظ سيادة النظرة التي تراعي المصالح الوطنية الخاصة بصورة مطلقة، مضيفا القول: "لأن هذه النظرة إلى العالم تصوره كحلبة للصراع، يقاتل فيها كل واحد الآخرين".

وتفرز هذه الرؤية إلى العالم وفقا لما قال جابريل أن يسود قانون القوة لا قوة القانون الدولي.

وأكد جابريل بالقول: "أنا على يقين من ضرورة مواجهة هذه النظرة إلى العالم بصورة فاعلة، ونحن بحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي، والقليل من الأنانية الوطنية وليس العكس ".

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مصراوي Masrawy

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