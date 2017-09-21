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مون جاي: استفزازات كوريا الشمالية المتواصلة مؤسفة للغاية

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مصراوي Masrawy

مون جاي: استفزازات المتواصلة مؤسفة للغاية

09:37 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مون جاي: استفزازات كوريا الشمالية المتواصلة مؤسفة للغاية

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى

نيويورك - (د ب أ):

وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاى-إن خلال حديثه مع نظيره الأمريكي دونالد الاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية بأنها "مؤسفة للغاية" وأشاد بكلمات ترامب القوية.

وقال مون في اجتماع مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:" كوريا الشمالية واصلت الاستفزازات، وهذا أمر مؤسف للغاية .. أغضبني وشعبي، لكن الولايات المتحدة استجابت بقوة وبطريقة جيدة جدا".

وأضاف " لهذا السبب، أعتقد أيضا أن هناك تنسيقا وثيقا جدا مع الولايات المتحدة، لذا، فأنا راض جدا عن أداء السيد الرئيس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقيت خطابا قويا جدا، وأعتقد أن قوة خطابك ستساعد أيضا على تغيير موقف كوريا الشمالية".

وأشاد ترامب بالتعاون العسكرى مع كوريا الجنوبية .

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