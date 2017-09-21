أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحوثيون يطلقون ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" على جنوب السعودية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يطلقون ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" على جنوب

08:27 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ارشيفية

الرياض - (د ب أ):
أعلن مصدر رسمي سعودي اليوم الخميس، أن مليشيات الحوثي المسلحة قامت بإطلاق ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" على منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن .

وقال مصدر رسمي بقيادة التحالف، الذي تقوده المملكة ، في بيان له ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" إن ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا سقطت على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان.

وأشار المصدر إلى أن "أحد المقذوفات سقط على مدرسة ابتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى".

واضاف المصدر بينما سقط صاروخان منهم على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات، ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات.

وأكد المصدر أن "اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة، ومن داخل الأراضي اليمنية، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية" .

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تعلن في المملكة عن سقوط صواريخ "كاتيوشا" على حدودها الجنوبية.

وتعلن السعودية، بين الحين والآخر، عن سقوط قذائف مصدرها الأراضي اليمنية المجاورة، وأسفر انفجار البعض منها، في أوقات سابقة، عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أجانب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبير علاقات دولية يتوقع تشكيل "حكومة منفى قطرية" بدعم الرباعي العربي

    أخبار

  • السعودية تتطلع إلى حكمة رئيس إقليم كردستان العراق لإلغاء الاستفتاء

    أخبار

  • وراء مظاهر "النصر" في صنعاء أزمة انسانية والكثير من المعاناة

    أخبار

  • صحف الخليج عن خطاب تميم في نيويورك: "استجداء رخيص" للأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

808f836367.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)