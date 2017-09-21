وزير الشباب والرياضة يطالب رئيس الزمالك بمقاضاة ممدوح عباس (صور)

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طلب المهندس خالد عبد العزيز من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك جدولة الديوان المستحقة على النادي لدى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية باعتبار أن الزمالك أحد القلاع الرياضية الكبيرة بالدولة.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للزمالك فإن عبد العزيز طلب من رئيس الزمالك اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات القضائية والقانونية نحو المديونية المالية التي نسبها رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس لنفسه وذلك للحفاظ على حق النادي.

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الجدير بالذكر أن ممدوح عباس حصل على أحكام قضائية بأحقيته في الحصول على 40 مليون جنيه من نادي الزمالك تبعها بحكم أخر بالحجز على أموال النادي في البنوك.