رئيس وزراء اليابان: انتهى وقت الحوار مع كوريا الشمالية

نيويورك (أ ش أ)

حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منع كوريا الشمالية من الحصول على البضائع والتمويلات والأشخاص والتكنولوجيا اللازمين لتصنيع أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، وقال "انتهى وقت الحوار مع كوريا الشمالية وجاء دور الضغط".

وطالب آبي - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبثتها صحيفة (جابان تايمز) على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- جميع الدول بالتنفيذ الكامل والصارم لسلسلة القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة إزاء كوريا الشمالية.

وقال "على العالم التوحد من أجل إجبار كوريا الشمالية على تغيير سياساتها.

وتابع "علينا إجبار كوريا الشمالية على الابتعاد عن برامجها النووية والصاروخية بطريقة كاملة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها. ما نحتاج إليه ليس الحوار، ولكن الضغط".

ووجه "آبي" انتقادات للدول التي تدافع عن فكرة إجراء حوارات مباشرة مع كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي.

وقد ازدادت حدة التوتر حول كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة بعد تبادل التهديدات بين واشنطن وبيونج يانج.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الشهر الماضي - بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب".

وشدد ترامب على أن كوريا الشمالية ستشهد حدثا لم يُشهد من قبل.

ردت بيونج يانج، من جانبها، بالتهديد بضرب جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

وتثير هذه التهديدات قلقا لدى حكومات الدول والشعوب، حيث يقع العالم على حافة اندلاع نزاع نووي، الشيء الذي لم يشهده منذ أيام "أزمة الكاريبي" أو أزمة الصواريخ الكوبية في عهد الرئيس الأمريكي جون كنيدي والزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف.