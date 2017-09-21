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ضبط سائق بحوزته 19 ألف جنيه إسترليني قبل بيعها في البحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق بحوزته 19 ألف جنيه إسترليني قبل بيعها في البحيرة

03:52 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط سائق بحوزته 19 ألف جنيه إسترليني قبل بيعها في البحيرة

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، في ضبط سائق، وبحوزته 19 ألف جنيه إسترليني بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكانت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، تمكنت من ضبط "أدهم.ع"، 41 سنة، سائق، حال قيادته سيارة نقل رقم (ب س أ 1235)، وبحوزته 19 ألف جنيه إسترليني.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمبلغ المالي بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

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مصراوي Masrawy

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