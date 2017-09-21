بابا الفاتيكان: لن أعفو أبدا عن المتحرشين بالأطفال
بابا الفاتيكان: لن أعفو أبدا عن المتحرشين بالأطفال
04:05 م الخميس 21 سبتمبر 2017
مدينة الفاتيكان - (د ب أ):
قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول إن المتحرشين بالأطفال لن يتخلصوا "أبدا" من جرائمهم ، مجددا التزامه بسياسة "عدم التسامح" فيما يتعلق بالقساوسة المتحرشين بالأطفال.
وقال البابا فرنسيس: "هؤلاء الذين يدانون بالاعتداء الجنسي على الأطفال يمكن أن يطلبوا العفو من البابا ... ولكن لم ولن أوقع أي عفو من هذا النوع".
وكرئيس لدولة الفاتيكان ، يملك البابا سلطة التنازل عن أي عقوبة توقعها محاكم الفاتيكان بسبب أي جريمة.
وتلاحق فضيحة القساوسة المتحرشين بالأطفال على مستوى العالم الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود ، وسط اتهامات بأن سلطات الكنيسة لم تتخذ إجراء ، بل وتعتم على مثل هذه الجرائم.
واعترف البابا فرنسيس بأن الكنيسة "تأخرت" في معالجة هذه القضية. وقال :"أدرك هذه المشكلة ولكنها الحقيقة ، وهي مثل ما أقول : لقد تأخرنا".
وجاءت التعليقات الارتجالية للبابا خلال مقابلته اليوم الخميس مع أعضاء في لجنة في الفاتيكان لحماية الأطفال ، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) التعليقات.
وفي كلمته الرسمية والتي نشرها الفاتيكان، قال البابا :"بشكل لا رجعة فيه ، وعلى جميع المستويات ، تسعى الكنيسة لتطبيق مبدأ عدم التسامح ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وأعلن الفاتيكان الأسبوع الماضي أنه تم استدعاء أحد دبلوماسييه من واشنطن ، وهو يواجه تحقيقا جنائيا في الفاتيكان بعد أن اتهمته السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم إباحية بحق أطفال.
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