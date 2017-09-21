بالصور.. رفع 17 طن قمامة بمدينة أخميم في سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شنت حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ورفع كفاءة منطقة الخلوة بمدينة أخميم ورفع كفاءة ونظافة جانبي الطريق ودهان البلدورات.

وأوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أنه تم رفع ما يقرب من 17 طن مخلفات صلبة من طريق الكوثر والشوارع الجانبية لمنطقة الخلوة، وجار دهان البلدورات بعد إعادة ترميمها، كما سيتم استبدال 22 كشاف كهرباء معطل ودهان أعمدة الإنارة وترميم الطريق في الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج.