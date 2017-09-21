«ألفا روميو» تبهر جمهور «أوتوماك فورميلا» بسيارتها «جوليا»

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كشفت شركة "ألفا روميو" الإيطالية خلال معرض القاهرة الدولي للسيارات، عن سيارتها السيدان الجديدة "جوليا" لأول مرة في السوق المصري.

ووفق لبيان صادر عن وكيل الشركة الإيطالية في مصر، فإن "ألفا روميو" قدمت سيارتها الجديدة بطابع مغاير وقدرات فنية خاصة، حيث تمتلك السيارة محرك 6 سلندر مزود بشاحن إضافي "تربو" قادر على ضخ قوة حصانية مقدارها 410.

وتمتاز السيارة بقدرات خاصة فيما يتعلق بالتسارع، حيث يمكنها الانتقال من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن أقصاه 3.9 ثانية فقط.

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تتميز سيارة "ألفا روميو جوليا" الجديدة أيضًا بتقنية ألفا للقيادة الثلاثية "DNA" الجديدة، التي تُدخل تعديلات على السلوك الديناميكي للسيارة حسب اختيار قائد السيارة للبرنامج المفعل مثل الوضع الديناميكي "Dynamic"، والوضع الطبيعي "Natural"، والوضع المرشد للوقود المتقدم "Advanced Efficient"، والذي تقدمه الشركة لأول مرة في سيارتها.