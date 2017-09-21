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يضم حمام سباحة وسبا.. «بورش» تكشف عن يختها الفاخر

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ابتكرت شركة "بورش" الألمانية المتخصصة في السيارات، أول يخت سريع من إنتاجها بمواصفات فاخرة على مستوى عوامل الترفيه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الألمانية المتخصصة في الأساس بمجالات صناعة السيارات، قد أنتجت نسخة فاخرة من اليخوت تحتوي على حمام سباحة وغرف فاخرة للنوم وغيرها من عوامل الترفيه، ليكون أول مشاركة لها في هذا المجال عبر تاريخها.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الألمانية العملاقة عن اليخت الفاخر في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، وسيتم طرحه في الأسواق مقابل 12 مليون دولار للوحدة.

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