طلب إحاطة لرئيس الحكومة بسبب عدم تفاعل صفحات مواقع تواصل الهيئات الحكومية مع المواطنين

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تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن عدم تفاعل مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية مع الجمهور، وعدم تحديثها باستمرار وترك المجال أمام مروجى الإشاعات والأكاذيب، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المجتمع المصرى يستقى معلوماته من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار قلدس، فى تصريحات له، إلى أنه لا يجب على الحكومة إغفال هذه المواقع، وحتى تفوت الفرصة على منتحلى الشخصية الاعتبارية للجهة الحكومية من قبل مستخدمين آخرين، يروجون أخبارا ومعلومات مغلوطة تشوش على مستوى الرأي العام.

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وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مهمة صفحات التواصل الاجتماعى للهيئات الحكومية يجب أن تتفاعل مع بلاغات المواطنين واحتياجاتهم بدلًا من الاكتفاء بتعريف الجمهور بأنشطة مسئولي الوزارات التى لا تهم الجمهور العادي فى شيء.