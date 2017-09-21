في 24 ساعة.. موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد : طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات، وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المناظر دخول 3 سفن، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة.

وأكدت على أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.