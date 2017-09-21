رصف طريق "عزبة قاسم أمين" ليصل الغربية بالمنوفية
رصف طريق "عزبة قاسم أمين" ليصل الغربية بالمنوفية
11:52 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
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المنوفية- مروة فاضل:
قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من عملية الرفع المساحى لطريق "طوخ دلكه - عزبه قاسم أمين" وذلك لبدء الوحدة المحلية بدراجيل في رفع التعديات على هذا الطريق تمهيدًا لرصفه، حيث يصل طوله إلى 4 كيلو متر ويربط مركزي الشهداء وتلا، ويعتبر محور مروري هام يربط مركز الشهداء بمحافظة الغربية وتقصير المسافة للوصول إلى مدينة طنطا.
وأكد بيومي، أنه تم اعتماد مالي لهذا الطريق يقدر بمليون و800 ألف جنيه، كما تم البدء فى وضع طبقة السن وسيتم رفع التعديات.
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