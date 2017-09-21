أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

معلومات عن الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد ترامب بتمزيقه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

معلومات عن الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد بتمزيقه

11:57 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

معلومات عن الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد ترامب بتمزيقه

كتبت - رنا أسامة:

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه توصل إلى قرار حول ما إذا كانت بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة "5+1" عام 2015، لكنه امتنع عن الإفصاح عن فحوى القرار. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن ترامب "لم يُعطِ إشارة واضحة إلى أنه يعتزم الانسحاب من الاتفاق. الأمر الواضح هو أنه ليس مسرورًا به".

وتزامنت تصريحات ترامب مع إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنه هدد برد حازم في حال تم انتهاك هذا الاتفاق. وقال خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة "لم ننخدع ولا نخدع الآخرين بشأن الالتزام بتطبيق الاتفاق"، مشددًا على أن طهران ستتخذ موقفًا "سريعًا وحازمًا" إزاء أي انتهاك. كما أكّدت مواصلتها بثبات دعم "خطة العمل المشتركة" بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الاتفاق النووي وبنوده استنادًا إلى مواقع أجنبية:
- أبرمته إيران ومجموعة الدول الست دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) إلى جانب ألمانيا، في 30 يوليو 2015، في العاصمة النمساوية فيينا.

- تم التوصّل إليه بعد 22 شهرًا من مفاوضات، وصفت بالماراثونية، بين (مجموعة 5 + 1) مع إيران، بدأت منذ عام 2006.
- يهدف الاتفاق إلى تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
- وصفه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه "لحظة تاريخية وصفحة أمل جديدة"، واعتبره دبلوماسيون "اتفاقًا تاريخيًا".

- قالت عنه مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إنه "قرار يمكن أن يمهد الطريق أمام فصل جديد في العلاقات الدولية".
- رأى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنه "يقطع أي طريق أمام إيران للحصول على أسلحة نووية".
- عارضته إسرائيل والمحافظون في كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

- سمح لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدي طلبات دخولهم.
- كُلّفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة في إيران، بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية بشكل منتظم مع تعزيز صلاحياتها إلى حد كبير.

- نص على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران 5 سنوات، وعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسليح إيران بالصواريخ إلا بعد مرور 8 سنوات من توقيعه.
- بموجبه، وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عامًا، وخفّضت مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام على مدى 15 عامًا بموجبه.

- سمح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية.
- وصفه ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة بأنه "مخجل". ورأى أن العبارة الختامية في الاتفاق، التي تنص على رفع القيود عن برنامج إيران النووي لتخصيب اليورانيوم بعد 2025، "غير مقبولة".
- في الأيام الأولى من حملته الانتخابية، وعد ترامب "بتمزيقه"، معتبرًا أنه "اسوأ اتفاق يتم التفاوض بشأنه ويهدد بحصول محرقة نووية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير خارجية لترامب: الكلاب تنبح والقافلة تسير

    أخبار

  • الولايات المتحدة تقر بالتزام إيران بالاتفاق النووي

    أخبار

  • رئيس فنزويلا: ترامب يريد اغتيالي

    أخبار

  • كوريا الشمالية تقلل من أهمية تهديد ترامب وتصفه بأنه "نباح كلب"

    أخبار

إعلان

b267093b7d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج