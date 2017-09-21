بالصور..جلسة تصوير جريئة لعارضات مصريات على طريقة جيجي حديد

كتبت- هاجر حاتم:

خضعت عارضات أزياء مصريات لجلسة تصوير مختلفة من نوعها لأحد بيوت الأزياء المصرية، من توقيع المصور خالد فضة.

وجاءت الجلسة جريئة بعض الشئ بسبب الملابس التي ارتدتها العارضات، والتي تشبه اطلالات عارضات الأزياء العالمية جيجي حديد.

وارتدت العارضات "الهوت شورت"، مع التوب القصير، والجوارب الشبكية، والأحذية الرياضية، وجاءت الالوان صاخبة ولامعة.

وكانت الجلسة من توقيع المودل سلمى أبو ضيف، وهدى المفتي،و كارلا سياج، والستايلست آية جمال.