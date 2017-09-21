بعد العودة للمدارس.. أبرز الكوميديا الساخرة على هاشتاج "هتعمل ايه بفلوس الكتب"
بعد العودة للمدارس.. أبرز الكوميديا الساخرة على هاشتاج "هتعمل ايه بفلوس الكتب"
12:30 ص الخميس 21 سبتمبر 2017
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كتبت- هاجر حاتم:
تزامنًا مع بداية العودة للمدارس، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "هتعمل ايه بفلوس الكتب"، جاءت فيها تعليقات ساخرة، يتضح فيها أن غالبية الطلاب يصرفون جزء من أموال الكتب على "الخروجات والفسح"، بدلًا من شرائها.
نستعرض لكم في هذا الألبوم أشهر هذه التعليقات، التي كان من ضمنها، "هسافر دهب"، "هشتري بيهم شاورما"، "أنا بقترح اننا نجيب بيهم الكتب".
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