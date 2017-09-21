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شادي محمد لاتحاد الكرة: «محدش هيمسك الخرزانة للأهلي» (فيديو)

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شادي محمد لاتحاد الكرة: «محدش هيمسك الخرزانة للأهلي» (فيديو) شادي محمد لاتحاد الكرة: «محدش هيمسك الخرزانة للأهلي» (فيديو)

التحرير

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هاجم شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، مسؤولي اتحاد الكرة، بسبب المماطلة في عودة الجماهير طوال الـ5 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حضور الجمهور في البطولات الإفريقية يحدث إجباريًا وفقًا للوائح الكاف، معلقًا: «إنتوا بتضحكوا على مين».

وأضاف "شادي"، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة «الأهلي»، إن كل ما يحدث هو طرح مبادرات خائبة، لا جدوى منها، مؤكدًا أن جمهور الأهلي ضرب مثالًا رائعًا في مران الفريق بملعب «مختار التتش» بالجزيرة.

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وعلق مدافع القلعة الحمراء السابق، على تصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قائلًا: «حضرتك مش متحدث رسمي للنادي الأهلي، ده إحنا في زمن أغبر، اللي بيحصل ده صعب قوي، الأهلي وإدارته وجماهيره مش بيمتسكلوا الخرزانة، سكوت النادي مش ضعف».

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التحرير

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