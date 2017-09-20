ترامب يتعهد بالاستمرار في إرسال المساعدات لأفريقيا وتعزيز الاستثمارات

نيويورك - (د ب أ):

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الحكام الأفارقة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده سوف تواصل جهودها من أجل تعزيز المبادرات الصحية في القارة إلى جانب تشجيع الاستثمار.

وأضاف ترامب: "سوف نواصل شراكتنا في المبادرات الصحية الحاسمة"، رغم خطط إدارته لخفض موازنة المساعدات الخارجية والأموال المقدمة للبرامج الصحية العالمية.

وأشار ترامب إلى التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في أوغندا، وجهود الولايات المتحدة في مكافحة فيروس الإيبولا، وقال إن وزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس سيزور إفريقيا.

يشار إلى أن البرامج الصحية لوزارة الخارجية ستنخفض قيمتها من 9 مليارات دولار إلى 9ر6 مليار دولار، بموجب ميزانية ترامب المقترحة، بما في ذلك انخفاض المساعدات المقدمة لمكافحة الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض.

وتطرق ترامب لبرامج المساعدات الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون أن يوضح ما إذا كان قد أعاد النظر في موقفه بشأن المساعدات، بعد أن أمضى شهورا خلال فعاليات الحملة الانتخابية ينتقد الولايات المتحدة بسبب إرسالها أموالا إلى الخارج بدلا من الاستثمار في البلاد.

كما تطرق ترامب إلى إمكانات الاستثمار التجاري الأمريكي في إفريقيا.

وقال: "إن إفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الأعمال التجارية، ولدي العديد من الأصدقاء الذين يذهبون إلى بلادكم في محاولة لتحقيق الثراء. وإنني أهنئكم، فهم ينفقون الكثير من الأموال"، مشيرا إلى أن هناك في إفريقيا ستة من الاقتصادات العشرة الأسرع نموا.

كما تعهد ترامب بدعم الولايات المتحدة للقارة في محاربة الإرهاب، بما في ذلك جماعات مثل بوكو حرام، وقال إن الولايات المتحدة ترصد أعمال العنف في جنوب السودان والكونغو.

وأضاف أن المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي سوف تزور أفريقيا.