ماي تؤكد مطالب ترامب من الأمم المتحدة بـ"تحقيق نتائج "

نيويورك - (د ب أ):

طالبت رئيسة الوزراء البريطانىة تيريزا ماي، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، المنظمة الدولية بالاضطلاع بمهمتها المتمثلة فى محاسبة الدول أو المخاطرة بتعديل تمويلى من جانب بريطانيا.

وتابعت ماي أنه يتعين على وكالات الامم المتحدة "كسب ثقتنا" من خلال اثبات أنها يمكن أن تحقق النتائج، مشيرة إلى أنها خصصت 30 بالمئة من تمويل الامم المتحدة من بريطانيا، لكي يتم تقديمها فقط للوكالات الأممية التي "تحقق نتائج كافية".

وأعربت عن تأييدها لخطة الإصلاح التي أعدها الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش، قائلة إن معالجة "الفجوة بين نبل المقاصد، وفعالية التنفيد"ستكون مهمة " غير جذابة".

وباعتبارها ثاني أكبر ممول للأمم المتحدة، ستلتزم بريطانيا بالمساهمة بنسبة 7ر0 بالمئة من إجمالي الدخل المحلي في التنمية والدعم الإنساني.

وقالت ماي إن الأمم المتحدة يجب أن "تدافع عن القواعد والمعايير العالية"، الأمر الذى يعنى ضمان احترام الدول لمسؤولياتها و"محاسبة الذين ينتهكون قواعد وروح النظام الدولى".