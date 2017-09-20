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السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

11:15 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك- أ ش أ:​

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة .

وكان السيسي ألقى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتحدث فيها عن أهمية إقرار السلام في الشرق الأوسط وشدد على ضرورة أن يتخذ العالم موقفًا واضحًا تجاه القضايا والأزمات التي يتعرض لها.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الدورة الـ72 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.

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مصراوي Masrawy

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