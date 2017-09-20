السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
11:15 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك- أ ش أ:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة .
وكان السيسي ألقى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتحدث فيها عن أهمية إقرار السلام في الشرق الأوسط وشدد على ضرورة أن يتخذ العالم موقفًا واضحًا تجاه القضايا والأزمات التي يتعرض لها.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الدورة الـ72 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.
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