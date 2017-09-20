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بالفيديو..العاصمة تتحول إلى جراج كبير

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مصراوي Masrawy

..العاصمة تتحول إلى جراج كبير

10:13 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

بالفيديو..العاصمة تتحول إلى جراج كبير

ارشيفية

كتب -فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية مساء، اليوم الأربعاء، كثافات وتباطؤ في حركة السير على معظم المحاور والطرق، بسبب بعض الأعطال والإصلاحات التي تجريها إدارة المرور خاصة أعلى كوبري أكتوبر.

وظهر ازدحام أعلى كوبري أكتوبر للمتجه من القاهرة إلى المهندسين بسبب بعض الأعطال، كما ظهرت كثافات مرورية بطريق صلاح سالم في اتجاه نفق الميرغني - بحسب غرفة عمليات إدارة المرور.

وتباطأت حركة سير السيارات في شارع الثورة باتجاه العروبة، وظهرت كثافات متوسطة

وظهرت كثافات متحركة بكورنيش النيل في الاتجاهين من امام ماسبيرو حتى نفق كمال الدين.

ازدحام بمعظم الطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة

وقال مصدر أمن بإدارة مرور القاهرة إن عملية الازدحام التي شهدتها محاور القاهرة طيلة اليوم الأربعاء ناتجة عن أعطال بعض السيارات وأتوبيسات النقل، وكذلك اجراء إصلاحات في حارة أعلى كوبري أكتوبر.

وظهر ازدحام مروري أدى نتيجة تكدس السيارات بمنزل بنها للمتجه من الطريق الدائري إلى الطريق الزراعي.

وفي الجيزة تكدست السيارات بشارع البطل أحمد عبدالعزيز ومطلع كوبري 15 مايو من شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع السودان من ميدان لبنان وحتى شارع التحرير

كما تباطأت حركة السير في اتجاه نفق النهضة وكورنيش النيل وأعلى كوبري عباس في الاتجاهين للقادم من القاهرة إلى الجيزة والعكس.

وشهد كوبري الجلاء تكدس مروري للمتجه من القاهرة إلى الجيزة أثر على حركة المرور في بعض الطرق الرابطة بين القاهرة والجيزة.

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