أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يؤكد حرص مصر على تدعيم العلاقات مع ايطاليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يؤكد حرص على تدعيم العلاقات مع ايطاليا

10:28 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي يؤكد حرص مصر على تدعيم العلاقات مع ايطاليا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيويورك- (أ ش أ):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، بأن الرئيس السيسي أشاد في مستهل اللقاء بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر وإيطاليا، مرحباً بعودة الزخم إلى هذه العلاقات وتجاوز ما شابها من صعوبات.

وأكد السيسي أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري، معرباً عن حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإيطالي أكد خلال اللقاء حرص إيطاليا على تطوير علاقات التعاون مع مصر على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن عودة السفراء بين البلدين تأتي في هذا الإطار وبهدف تفعيل العلاقات السياسية بين البلدين، كما أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول سبل مواجهة التحديات المشتركة وخاصة مكافحة الإرهاب وسبل استعادة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الباحث الإيطالي "ريجيني"، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، وأكد الرئيس في هذا الشأن التزام مصر الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس أهمية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا، ويحافظ على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، ويصون المصالح العليا لشعبها.​

 

هذا المحتوى من

235d76b785.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: الإرهاب تراجع في ليبيا.. والوقت مهيأ لحل الأزمة

    أخبار

  • الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.

    أخبار

  • ​خبراء: العلاقة بين مصر وأمريكا آخذة في التطور

    أخبار

  • السيسي يلتقي رئيس وزارء إيطاليا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

    أخبار

إعلان

c2b5ed8193.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا