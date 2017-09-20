مسؤول بالبيئة: جمعنا41 ألف طن قش أرز حتى الآن.. وتحرير 1677 محضر حرق

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الاقليمية بوزارة البيئة، الأربعاء، إن الوزارة جمعت ما يقرب من 41 ألف طن من قش الأرز، وحولت حوالي 5 ألاف طن قش إلى أعلاف وسماد حتى الآن، في إطار جهودها في مواجهة ظاهرة تلوث الهواء الحاد المعروفة بـ"السحابة السوداء" في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية.

وأضاف رخا في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تستهدف تحويل 220 ألف طن قش أرز إلى أعلاف هذا العام، موضحًا أن المحاور الخاصة بالوزارة المنتشرة بالمحافظات تمكنت من السيطرة على الحرائق التي قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بإشعالها للتخلص من قش الأرز، كما تم تحرير 1677 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الأمس وجاري معرفة عدد محاضر اليوم.

وأشار رئيس قطاع الفروع الاقليمية بوزارة البيئة إلى أن أكثر المحافظات التي يحدث بها حرائق مخلفات زراعية هي كفر الشيخ، وأرجع ذلك إلى أن الوزارة أول عام تعمل بالمحافظة، لذلك الفلاحين لم يكونوا على دارية كافية بما يجب أن يفعلوا مع القش.

وفي منتصف أغسطس، بدأت وزارة البيئة، التحضير لمواجهة "السحابة السوداء"، التي تنتج عن حرق قش الأرز، بالتزامن مع موسم حصاد الأرز في محافظات الدلتا.

وتقوم الوزارة بمراقبة أسباب تلوث الهواء على مدار 24 ساعة عن طريق الأقمار الصناعية، كما تعمل على 3 محاور لمواجهة هذه المشكلة الناتجة عن حرق قش الأرز وعوادم السيارات وغيرها من الملوثات الخطيرة.