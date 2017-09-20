14 أكتوبر.. لجنة من وزارة السياحة تفحص قضية زهير جرانه

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، انتداب لجنة من وزارة السياحة لفحص قضية اتهام زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، لحلف اللجنة للجنة لليمين وتسلم القضية وإعداد تقرير بها.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.