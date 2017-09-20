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الحكومة توافق على شراء "هيئة الخدمات" كافة احتياجات الوزارات

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مصراوي Masrawy

توافق على شراء "هيئة الخدمات" كافة احتياجات الوزارات

04:50 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

شريف إسماعيل

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتنفيذ إجراءات الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام للعام المالي 2017/2018.

يأتي ذلك من منطلق حرص الدولة على ترشيد الانفاق الحكومي بما يساهم في الحفاظ على موادها وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة مطروح باستلام خطوط الانتاج الخاصة بمصنع التمور الكائن بواحة سيوة، والموردة من شركة أبو قير للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وكذا الموافقة على اسناد تشغيل المصنع المشار إليه إلى الشركة الإماراتية للصناعات الغذائية بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بهدف تمكين المصنع من تحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة.

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مصراوي Masrawy

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