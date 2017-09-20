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إقبال كثيف على شراء خطوط الشبكة الرابعة للمحمول WE (صور)

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إقبال كثيف على شراء خطوط الشبكة الرابعة للمحمول WE (صور) إقبال كثيف على شراء خطوط الشبكة الرابعة للمحمول WE (صور)

التحرير

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تشهد فروع الشركة المصرية للاتصالات إقبالًا ملحوظًا على الفروع، التي تقدم خدمات المحمول وتبيع الخطوط الجديدة باسم WE، وهي الشبكة الرابعة للمحمول في السوق المصري، والتي تم إطلاقها رسميًا أول من أمس، الاثنين، بحضور رئيس الشركة وقياداتها، وعدد من الجماهير، وذلك بفرع الشركة بالمهندسين الملاصق لمقر وزارة الاتصالات القديم.

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وخلال اليومين الماضيين وتقريبًا منذ الساعات الأولى للإطلاق تشهد فروع الشركة المتاح فيها تقديم خدمات المحمول إقبالًا كبيرًا جدًا من المواطنين على شراء الخطوط، وهو ما تنشر «التحرير» جزءًا منه بالصور في هذا التقرير.

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وترجع أسباب الإقبال على الشبكة الرابعة للمحمول WE لكونها طرحت ًا مخفضة لخدماتها تقدم لأول مرة في السوق، وهي أسعار تاتي ضمن عرض لمدة 6 أشهر فقط وفقًا للشركة المصرية للاتصالات، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتعديل خطة عروضها بما يقارب أسعار شركات المحمول الأخرى أورنج واتصالات وفودافون.

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وجاءت أسعار الشبكة الرابعة للمحمول كالتالي:  

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سعر الخط 15 جنيها شاملا ضريبة الجدول والقيمة المضافة.  
سعر الدقيقة 12 قرشًا. 
سعر الرسالة 12 قرشًا. 
سعر الميجابايت للإنترنت 12 قرشًا. 

أسعار كروت الشحن

2.5 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 25 جنيها، 50 جنيهًا، 100 جنيه. 

3 أنظمة
1- نظام السعر الموحد للمكالمات والرسائل لكل الشبكات والإنترنت.
2- نظام كنترول.
3- باقات الإنترنت.

أنظمة الإنترنت الجديدة

إنترنت 10 بسعر 10 جنيهات، وتمنح العميل 500 ميجابايت سعة إنترنت، ويضاف عليها 500 أخرى كعرض مؤقت.  
إنترنت 20 بسعر 20 جنيهًا، وتمنح العميل 1.25 جيجابايت سعة إنترنت، ويضاف عليها 1.25 جيجابايت أخرى كعرض مؤقت.  
إنترنت 40 بسعر 40 جنيها، وتمنح العميل 3 جيجابايت سعة إنترنت، ويضاف عليها 3 جيجابايت أخرى كعرض مؤقت. 
إنترنت 100 بسعر 100 جنيه، وتمنح العميل 9 جيجابايت سعة إنترنت، ويضاف عليها 9 جيجابايت أخرى كعرض مؤقت.  
إنترنت 200 بسعر 200 جنيه، وتمنح العميل 20 جيجابايت سعة إنترنت، ويضاف عليها 20 جيجابايت أخرى كعرض مؤقت. 
سعر الباقة اليومية 1 جنيه، وتمنح العميل 25 ميجابايت.

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التحرير

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