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السعودية تتطلع إلى حكمة رئيس إقليم كردستان العراق لإلغاء الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

تتطلع إلى حكمة رئيس إقليم كردستان العراق لإلغاء الاستفتاء

02:52 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السعودية تتطلع إلى حكمة رئيس إقليم كردستان العراق لإلغاء الاستفتاء

إقليم كردستان

الرياض - (د ب أ):

أعلن مصدر سعودي مسؤول اليوم الأربعاء تطلع المملكة إلى حكمة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال الإقليم عن العراق.

ودعا المصدر الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي الشقيق بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر القول إن "المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه".

وحذر من أن أي خطوات أحادية سيكون من شأنها أن "تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها".

ودعا المصدر القيادة العراقية وقيادة كردستان إلى "الحفاظ على مكتسبات الشعب" العراقي "وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي".

وشدد على ضرورة العمل "وفق ما تقتضيه مصلحة الطرفين ويحقق تطلعات الشعب العراقي".

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