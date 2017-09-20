بالفيديو.. مصورة محترفة تقدم نصائح لتجنب أخطاء إلتقاط الصور

كتب - هدير غيث:

عشاق السيلفي والتقاط الصور ونشرها على مواقع السوشيال ميديا، يبحثون دوماً عن أفضل الطرق للحصول على لقطة مميزة ولكن للحصول على ذلك عليهم اتباع بعض الخطوات والنصائح .

قالت نوران خليفة مصورة محترفة في مجال الموضة، أنه لتجنب ظهور الصور بشكل غير مناسب وهي:

- الوقوف الصحيح

- استقامة الظهر " حيث أن الوقوف بشكل مائل يجعل الصورة ضعيفة"

- عدم المبالغة في تعبيرات الوجه "الا في حالة القيام بذلك من أجل الترفيه او عن قصد"

- اختيار الوضعية المناسبة للوجه، حتي لا تظهر معالم الوجه كبيرة.

وذكرت "نوران" أن هناك بعض العوامل تساعد على الحصور على صور أكثر جمالًا، بدون استخدام الكثير من التعديلات "الإيديت" وهي النوم الكافي، وذلك لتجنب ظهور الإسمرار تحت العينين، والاهتمام بالبشرة عن طريق استخدام الماسكات الطبيعة مثل العسل والزبادي والخيار.