السعودية تمدد مهلة مخالفي نظامي "العمل والإقامة" حتى 15 أكتوبر المقبل

كتبت - نورا ممدوح :

أعلنت السلطات السعودية تمديد حملة "وطن بلا مخالف"، حتى 15 أكتوبر المقبل، لمغادرة المملكة طواعية للمخالفين لنظامي الإقامة والعمل من تلقاء أنفسهم من مختلف الجنسيات .

وقال بيان عن وزارة القوى العاملة، إنّ الوزير محمد سعفان، تلقى تقريراً بذلك من المستشار العمالي حسام طلبة، بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، مشيرأ إلى أن التمديد جاء بعد المهلة الأخيرة التى منحتها السعودية، لمخالفي نظامي الحج والعمرة لمغادرة المملكة إلى بلدانهم من تلقاء أنفسهم دون دفع غرامات، تحت عنوان الحملة الوطنية.

وأهاب سعفان، مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من المصريين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة، أو لم يغادروا قبل انتهائها بضرورة سرعة التقدم لدي إدارة الوافدين في المناطق لإنهاء إجراءات الاستفادة والمغادرة قبل انتهاء المهلة التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية.

ودعا الوزير المواطنين المصريين المخالفين ممن لديهم استفسارات أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم إلى التقدم فورا للسفارة بالرياض أو القنصلية بجدة أو مكتبها الدائم في مركز توقف الشمسي (مبني 4)، أو مكتب التمثيل العمالي للاستعلام واستخراج وثائق السفر حتى يمكنهم الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية، مؤكدًا أن المستشارين العماليين بالرياض وجدة على أتم استعداد لتسهيل إجراءات سفر المخالفين في إطار دورهم رعاية وحماية العمالة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن التمديد يشمل المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو مرور أو عبور، وكل من يحمل إقامة نظامية "هوية مقيم" في المملكة، وانتهت صلاحيتها ولم يقيم بتجديدها أو من قدم إلى السعودية بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة بعد 90 يوما، فضلًا عن مخالفة الحج بدون تصريح، وبلاغ تغيب عن العمل "هروب " قبل تاريخ الإعلان عن مد المهلة، والمتسللين عبر أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سوف يتعرض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان المخالف وافدًا .