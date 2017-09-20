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؟تخلص من الآثار السلبية للشيشة بكوب حليب أو عرقسوس .. ما حقيقة ذلك

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مصراوي Masrawy

؟تخلص من الآثار السلبية للشيشة بكوب حليب أو عرقسوس .. ما حقيقة ذلك

11:22 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

؟تخلص من الآثار السلبية للشيشة بكوب حليب أو عرقسوس .. ما حقيقة ذلك

حقيقة تقليل الحليب من آثار الشيشة.. وهذه الطريقة

 كتب - هشام عواض:

"التدخين ضار بالصحة"، عبارة نراها كثيرًا ونحفظها عن ظهر قلب، ويعلم المدخنون آثار السجائر والشيشة تحديداً التي أصبحت موضة متداولة بين الشباب، وفي الوقت نفسه يتداول  البعض نصائح حول أن الحليب والعرقسوس يتخلصا الجسم من آثار الشيشة على الصدر، ولكن ما حقيقة ذلك؟.

نفى  الدكتور محمود السعداوي، رئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة الزقازيق، فاعلية مشروبات مثل الحليب والعرقسوس وغيرهما، في التقليل من آثار تدخين السجائر والشيشة، وقال "لا يوجد أي مشروب أو سوائل من شأنها التقليل من آثار ومخاطر التدخين على الشخص ورئتيه هي إشاعات يروجها البعض".

وأوضح "السعداوي"، أن البعض أيضاً يروح أن هناك تمارين تنفس معينة من شأنها أن تغير الهواء في رئة الشخص المدخن، ومن ثم خروج الدخان المضر، وهذه إشاعة ليس لها أساس من الصحة.

وأشار "السعداوي"، أن هناك طريقة فقط يمكن للمدخن أن يقلل من آثار التدخين بنسبة 95%، وهي استخدام "مبسم" سواء للسجائر أو الشيشة،  بالإضافة إلى تدخين نصف سيجارة" .

 

 

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