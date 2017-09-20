أزمة الأهلي مع الأولمبية وأهدف سموحة.. فرج عامر يتحدث

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قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن النادي الأهلي ليس على حق في أزمته مع اللجنة الأولمبية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء.

وأضاف فرج عامر: "الأهلي ليس على حق إطلاقا في أزمته مع الأولمبية، النادي الكبير يكون بالتزامه بالقانون، والقانون يعني هيبة الدولة، وقانون الرياضة الجديد خرج بالإجماع واللائحة الاسترشادية قامت بإعدادها اللجنة والجميع التزام بالقانون واللائحة وأنا من ضمنهم".

وأكد رئيس نادي سموحة، على أن رابطة الأندية المحترفة هي الجهة المنوط بها إدارة مسابقات الدوري في كل دول العالم، لافتا إلى أن العمل يسير حاليًا بشكل جيد لتدشين رابطة الأندية المحترفة في مصر.

وأضاف عامر: "أهداف فرق الدوري الممتاز تختلف عن أهداف فرق الدرجات الأخرى، لذلك قررنا تدشين رابطة الأندية المحترفة، ونهدف لأن تكون الرابطة بمثابة الشركة التي تدير عملية تجارية مربح وتعود بالنفع المادي على الأندية".

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وأردف رئيس نادي سموحة، أنه يسعى للمنافسة على لقبي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، لافتا إلى أن المنافسة كانت سببا في رفضه رحيل نجوم الفريق.

وأضاف عامر: "من الممكن أن نبيع لاعب أو اثنان على أقصى تقدير، ومن غير المنطقي أن أبيع 6 لاعبين وأقضي على القوام الأساسي للفريق، ولدينا فريق قوي وقادر على المنافسة ونسعى لأن نكون من فرق المقدمة هذا الموسم".

وأشار عامر إلى أن إصابات الرباط الصليبي التي وصلت إلى 9 لاعبين أثرت على الفريق في الموسم الماضي، قائلا: "تعرض 9 لاعبين من الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منهم 3 في المنتخبات الوطنية".