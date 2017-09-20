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الحكومة المكسيكية: ارتفاع حصيلة زلزال مكسيكو إلى 224 قتيلا

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مصراوي Masrawy

المكسيكية: ارتفاع حصيلة زلزال مكسيكو إلى 224 قتيلا

09:40 ص الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الحكومة المكسيكية: ارتفاع حصيلة زلزال مكسيكو إلى 224 قتيلا

فرق الانقاذ تبحث بين انقاض مدرسة ريبسامن في مكسيكو

(أ ف ب):

قتل 224 شخصًا على الأقل جراء الزلزال العنيف الذي ضرب وسط المكسيك الثلاثاء، بينهم 21 طفلا على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم في العاصمة، على ما أعلنت الحكومة الأربعاء.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو متحدثا لشبكة "تيليفيسا" التلفزيونية: "قتل حوالى 117 شخصا في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو".

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل 149 شخصا بينهم ما لا يقل عن 21 طفلا قضوا في انهيار مدرستهم في مكسيكو، فيما تتواصل عمليات البحث عن حوالى ثلاثين آخرين اعتبروا في عداد المفقودين.

وقال مساعد وزير التربية خافيير تريفينيو لشبكة تيليفيسا "لدينا تعداد 25 (قتيلا) بينهم 21 طفلا وأربعة بالغين" في مدرسة إنريكي ريبسامن الابتدائية.

وحدد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 13,14 (18,14 ت غ) على حدود ولاية بويبلا وموريلوس (وسط) على عمق 51 كلم، بحسب المركز الجيولوجي الأميركي.

وضرب الزلزال هذه المدينة الكبرى، مثيرا الذعر بين سكانها العشرين مليونا، وذلك بعد أيام قليلة على زلزال بقوة 8,2 درجات ضرب جنوب البلاد في مطلع سبتمبر موقعا حوالى مئة قتيل.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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