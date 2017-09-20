بالفيديو.. تفاصيل الإطلالة الجديدة لقنوات "الحياة" بعد صفقة "تواصل"

كتب - مصراوي:

انطلق مساء الثلاثاء مؤتمر مجموعة "تواصل" الإعلامية للإعلان عن تفاصيل صفقة شراء شبكة قنوات "الحياة"، وقائمة المساهمين في المجموعة الإعلامية الجديدة.

وجاء المؤتمر للرد على كثير من الشائعات التي أحاطت بالصفقة، ولنفي وجود أي صلة للبنك التجاري الدولي CIB بهذه الصفقة.

كان من بين الحضور الفنان محمد صبحي، ورجل الأعمال كامل أبو علي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، والإعلامي عمرو الليثي، والسيناريست مدحت العدل، والإعلامية هبة الأباصيري.

وفي كلمته بالمؤتمر، قال شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل" الإعلامية، إن مجموعة "تواصل" شُكلت بالشراكة بين 90 اسمًا مساهمًا من بينهم: حازم إمام لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والمنتج محمد العدل، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال من بينهم: ياسين منصور، وحسن راتب، وكامل أبو علي.

كما لفت إلى أن باكورة أعمال الشركة بدأت بالترويج لمصر عبر دول العالم، من خلال مبادرة "مباراة عالمية على الشوطئ المصرية"، وأوضح أن فكرة شراء قنوات الحياة جاءت بعد إنهاء صفقة شراء قناة العاصمة التي تأمل المجموعة أن تصبح قناة رياضية متميزة، نافيًا في الوقت نفسه أي علاقة للبنك التجاري الدولي CIB بالصفقة.

وأضاف خالد: "نريد أن تصبح قناة الحياة من القنوات المميزة بمصر لتصبح كيانًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على شراء قناه الحياة بمبلغ مليار و400 مليون جنيه، وتم الاتفاق على دفع 250 مليون جنيه على عامين، والمبلغ المتبقي سيتم دفعه بعد الاطلاع على كافة المديونيات الخاصة بالقناة.

أعلن رئيس مجلس إدارة "تواصل" أيضًا عن التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية هبة الأباصيري، للانضمام إلى قائمة مذيعي القناة، فضلاً عن التعاقد مع الفنان محمد صبحي لتقديم برنامج جديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الإعلاميين مجدي الجلاد وتامر أمين مستمران ضمن الخريطة البرامجية لقناة الحياة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن عودة قنوات الحياة للبث المباشر ستتم على مراحل، ومشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق قناة جديدة باسم "الحياة إنجليش" قريبًا؛ لنقل الصورة الصحيحة عن مصر باللغة الإنجليزية.